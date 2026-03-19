Banda di ladri al supermercato Un lombardo finisce nei guai

Una banda di ladri ha preso di mira il supermercato Conad City di Potenza Picena la scorsa estate, riuscendo a portare via merce per un valore di 21.000 euro. Tra i coinvolti, un uomo originario della Lombardia è stato identificato e si trova ora sotto indagine. La polizia ha avviato le verifiche per fare piena luce sui dettagli dell’episodio.

Per il colpo da 21mila euro messo a segno la scorsa estate al Conad City di Potenza Picena, un 49enne pluripregiudicato di Pavia è stato denunciato per il reato di favoreggiamento: era sua l’auto utilizzata dalla banda di ladri in fuga, malgrado lui abbia provato a dimostrare il contrario con dei documenti di immatricolazione falsi. Lui nel frattempo è stato arrestato per altre vicende, e adesso è caccia per stanare anche gli altri malviventi coinvolti nel fatto. La prima denuncia intanto è il frutto delle indagini condotte dai carabinieri della caserma di Potenza Picena, guidati dal luogotenente Inerio Sopranzi. Il furto era stato realizzato il 18 agosto in città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Banda di ladri al supermercato. Un lombardo finisce nei guai Articoli correlati Ruba al supermercato, 76enne finisce nei guaiEnnesimo episodio di furto ai danni di un supermercato di Portomaggiore nei giorni scorsi, che ha portato all’arresto di un 76 enne, che ha cercato... Ladri rubano un furgone della ditta durante i lavori post terremoto: coppia finisce nei guaiI due sono ritenuti responsabili dei reati di furto in concorso e di favoreggiamento continuato per la sottrazione di un autocarro aziendale Fiat... Aggiornamenti e notizie su Banda di ladri al supermercato Un... Discussioni sull' argomento Banda di ladri al supermercato. Un lombardo finisce nei guai; Banda di ladri a casa di El Aynaoui: il calciatore e famiglia chiusi in una stanza; Diciannove furti in abitazione in pochi mesi: arrestata banda di ladri; Il calciatore della Roma El Aynaoui sequestrato in casa con la famiglia da una banda di rapinatori armati di pistola. ULTIM'ORA Blitz della polizia contro banda di cerignolani con conflitto a fuoco Fermate 12 persone, erano pronte ad assaltare un portavalori - facebook.com facebook Rete di banda larga non attiva. Bullian (Pat-Civ) e Moretti (Pd), 'si faccia chiarezza' triesteallnews.it/2026/03/rete-d… x.com