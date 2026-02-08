Il primo film nigeriano presentato a Cannes è un ritorno all’infanzia filtrato dallo sguardo dei bambini veri fratelli

Il primo film nigeriano presentato a Cannes porta sul grande schermo un’immagine diversa dell’infanzia. Racconta di due fratelli che, tra sogni e ricordi, cercano di capire il padre assente, lontano per lavoro. Il film, “My Father’s Shadow”, diretto da Akinola Davies, mette in scena un mondo filtrato dagli occhi dei bambini, tra realtà e fantasia. È la storia di un legame familiare che si svela attraverso gli sguardi innocenti e le parole semplici di chi ancora crede nei miti.

M Y FATHER'S SHADOW Genere: drammatico, fantastico??? Regia: Akinola Davies. Con Sope DìrÍsù, Efon Wini, Godwin Egbo, Chi Buike Marvelo Usegbo «Ti vedo nei miei sogni» dice uno dei due fratelli al padre assente, sempre lontano per lavoro, un padre che i bambini adorano, vedono come un mito. E che improvvisamente appare, per condurli dal villaggio dove abitano alla frenetica capitale, Lagos. Un viaggio avventuroso, nei giorni della crisi elettorale del 1993.

