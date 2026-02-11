L’11 febbraio non è solo il giorno di Lourdes. Questa data ricorda anche il miracolo della Madonna del Boldo, che salvò i difensori di Concepción da una morte certa. Un episodio poco conosciuto, ma che ancora oggi testimonia la forza della fede e la protezione materna della Madonna.

È grande la venerazione a Concepción, nel Cile meridionale, per la «Virgen del Boldo», la Vergine del Boldo. Il nome di quella che è conosciuta come la Perla del Bío-Bío (la regione cilena di cui Concepción è capoluogo) si deve al suo fondatore: il conquistatore spagnolo Pedro de Valdivia, che si affidò alla Vergine dell’Immacolata Concezione durante la guerra d’Arauco. Nel fondare la città il 5 ottobre 1555, il conquistador Pedro de Valdivia avrebbe omaggiato la Vergine dell’Immacolata Concezione, battezzandola come «Purísima Concepción de María del Nuevo Extremo» (Purissima Concezione di Maria del Nuovo Estremo). 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - 11 febbraio, non solo Lourdes: il miracolo della Madonna del Boldo che salva dallo sterminio





