I giudici salvano ancora l' Ong | annullato il terzo fermo della nave

I giudici hanno annullato anche il terzo fermo della nave di ricerca e soccorso operata dall’Organizzazione non governativa, portando a tre i provvedimenti annullati su quattro. La nave, attiva nel Mediterraneo tra giugno 2021 e novembre 2024, aveva subito vari fermi nelle ultime settimane, ma le decisioni giudiziarie hanno permesso di riprenderne le operazioni.

Dopo quello di ieri, siamo a tre fermi su quattro annullati per la Geo Barents, nave di ricerca e soccorso operata da MSF attiva tra giugno 2021 e novembre 2024 nelle acque del Mediterraneo. Il tribunale di Salerno ieri ha infatti annullato il terzo provvedimento di questo tipo disposto dal Viminale nei confronti dell'imbarcazione: emesso nell'agosto 2024, era stato sospeso dal tribunale già a settembre 2024 a seguito di un ricorso presentato proprio da MSF. L'ultima sentenza ha dichiarato così illegittimo il fermo, adducendo due motivi fondamentali. In primo luogo, sostenendo che l'onere della prova delle violazioni spetta alle autorità italiane, che non sarebbero riuscite a fornire elementi a sostegno delle loro accuse contro la condotta dell'equipaggio di MSF a bordo della Geo Barents. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - I giudici "salvano" ancora l'Ong: annullato il terzo fermo della nave Articoli correlati Migranti: annullato il terzo fermo della nave Geo Barents di MsfTempo di lettura: < 1 minutoIl tribunale di Salerno ha annullato il terzo provvedimento di fermo della Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di... Migranti, altra sentenza pro Ong: annullato il terzo fermo per la Geo BarentsIl provvedimento giudicato illegittimo: “Spetta alle autorità provare le violazioni”.