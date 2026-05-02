In una scuola di Foligno, circa 400 bambini hanno partecipato a un’attività di formazione sulla sicurezza, accompagnati dai soccorritori. Durante l’evento, i bambini hanno assistito a dimostrazioni di tecniche di ricerca tra le macerie utilizzate dai cani poliziotto e hanno imparato come riconoscere i segnali di pericolo in caso di terremoto. L’iniziativa ha previsto anche lezioni pratiche su comportamenti corretti da adottare in situazioni di emergenza.

? Cosa scoprirai Come possono i bambini imparare a riconoscere i pericoli sismici?. Quali tecniche usano i cani per trovare le persone tra le macerie?. Perché coinvolgere le scuole è fondamentale per la sicurezza del territorio?. Chi sono le associazioni che hanno collaborato alla formazione dei piccoli?.? In Breve 21 classi del territorio hanno partecipato alle attività presso il Centro Regionale di Foligno.. Vigili del Fuoco, Croce Rossa e unità cinofile ANPAS hanno gestito le dimostrazioni pratiche.. Coinvolgimento di Gruppo Protezione Civile Foligno, Croce Bianca e gruppo comunale di Bastia Umbra.. L'iniziativa mira a ridurre la vulnerabilità sismica e idrogeologica della provincia di Perugia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 400 bambini a scuola con i soccorritori: lezioni di sicurezza a Foligno

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