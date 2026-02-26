Arzano allarme sicurezza a scuola | quindicenni sorpresi con armi da taglio durante le lezioni

Episodio scioccante ad Arzano: due studenti di 15 anni denunciati dopo essere stati scoperti con coltelli in classe durante le lezioni al "Don Geremia Piscopo". Un episodio inquietante ha scosso la serenità dell’Istituto "Don Geremia Piscopo" ad Arzano, dove la routine didattica è stata bruscamente interrotta dal rinvenimento di oggetti pericolosi tra i banchi. Due studenti di appena 15 anni sono stati segnalati all'autorità giudiziaria dopo che i militari dell'Arma hanno accertato il possesso di lame all'interno delle mura scolastiche. Il primo caso è emerso in modo quasi plateale proprio nel bel mezzo di una spiegazione di matematica. 🔗 Leggi su 2anews.it

