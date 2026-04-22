Scuola la sicurezza diventa lezione | prove di evacuazione e incontri con i soccorritori

Lunedì 20, gli studenti delle scuole elementari e medie di Jolanda di Savoia hanno partecipato a prove di evacuazione e incontri con i soccorritori. L’evento si è svolto durante una mattinata dedicata alla sicurezza, con attività pratiche e incontri informativi finalizzati a sensibilizzare i ragazzi sulle procedure di emergenza. L’iniziativa ha coinvolto sia gli alunni che gli insegnanti, offrendo loro l’opportunità di conoscere le misure di prevenzione in caso di situazioni di rischio.

Una mattinata all’insegna della prevenzione e del senso civico quella vissuta lunedì 20 dagli alunni delle scuole elementari e medie di Jolanda di Savoia. Nel piazzale antistante il plesso dell’Istituto Don Chendi di Tresigallo, ha preso vita un’importante giornata di sensibilizzazione dedicata.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Evacuazione, cinofili e Croce Rossa: a Casa Renzi la sicurezza diventa esperienza condivisaSabato, 18 aprile, il centro socio?riabilitativo Casa d’Accoglienza “Beata Elisabetta Renzi” ha aperto le proprie porte al territorio per... Oltre la lezione spot: la scuola diventa “laboratorio di parità” con il nuovo piano triennale da più di 3 milioniNon si tratta dell’ennesimo corso di aggiornamento pomeridiano, né di una campagna di sensibilizzazione a spot. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sicurezza informatica a scuola: come difendersi da phishing mirato e deepfake nell'era dell'Intelligenza Artificiale; Sicurezza stradale, Valditara: Educazione civica al volante, nelle scuole percorsi per maturità e consapevolezza; Pisa, 27 aprile: la Solidarietà della Guerra. Scuole in Caserma mentre la città diventa hub bellico; Papà ti salvo io. La spiaggia diventa aula a cielo aperto. La sicurezza sul lavoro diventa studio e arte al PontormoNella Notte Bianca del Liceo Economico Sociale di Empoli, gli studenti raccontano le morti sul lavoro e mettono in scena uno spettacolo toccante e educativo Empoli, 23 dicembre 2025 – Nel tardo ... lanazione.it Bicimparo 2026 nelle scuole: educazione e sicurezza stradale per i più giovaniBicimparo 2026 porta nelle scuole italiane un percorso tra sport, educazione e sicurezza stradale, coinvolgendo studenti in tutta Italia. milanosportiva.com Scuola, cambia il programma: al Liceo scompare Geostoria e debutta l'Intelligenza Artificiale - facebook.com facebook Nel question time del 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta in normativa scolastica, si è parlato degli elenchi regionali. La presentazione della domanda è attesa nelle prossime settim x.com