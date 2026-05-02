4 di Sera Bersani smentito in diretta dalla dem De Micheli | che imbarazzo

Durante le celebrazioni del 25 aprile, si è verificato un episodio di tensione tra alcuni esponenti politici. In diretta, una dirigente del Partito Democratico ha smentito una dichiarazione rilasciata da un collega del medesimo schieramento, creando imbarazzo tra i presenti. La giornata è stata segnata anche da manifestazioni di piazza caratterizzate da polemiche e contestazioni che hanno riacceso il dibattito su alcuni temi storici e sociali ancora molto discussi.

Il 25 Aprile, la festa della confusione rossa. Lo sconcerto per le indecorose manifestazioni di piazza di sabato scorso è ancora fresco, così come il cortocircuito a sinistra dove i fantasmi di Anpi, Brigata ebraica e antisemitismo si mescolano in un cocktail ad altissima gradazione polemica. A 4 di Sera, Pierluigi Bersani dà il meglio (o il peggio) di sé facendo di tutta un’erba un fascio. E si perdoni l’ironia: «Le piazze erano strapiene e questi episodi disdicevoli e sgradevoli non le hanno rovinate. Io do ragione pienamente al sindaco Sala, perché se in un corteo di 70.000-100.000 persone, non dentro ma in testa al corteo, finiscono le bandiere israeliane, il ritratto dello Scià, i cartelli che inneggiano a Trump mentre sta succedendo quel che sta succedendo, vuol dire che il buonsenso è andato a farsi benedire».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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È ancora in pericolo di vita il 17enne accoltellato ieri sera a Calco, in provincia di Lecco - facebook.com facebook

Questo accostamento tra Giorgia Meloni e Mussolini, fatto questa sera sul palco del primo maggio a Taranto, è propaganda scadente. Mettere sullo stesso piano una dittatura e un governo democraticamente eletto è un trucco retorico indegno, utile solo a fare x.com