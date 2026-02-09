Negli ultimi giorni si torna a parlare di minacce contro le Olimpiadi. Alcuni politici e commentatori continuano a negare la gravità di ciò che si muove dietro le quinte. Ricordiamo che già a metà gennaio, qui a Il Tempo, avevamo avvertito: i sabotaggi degli antagonisti erano una realtà concreta. Ora, con l’avvicinarsi dei Giochi, le preoccupazioni aumentano e le forze dell’ordine si preparano a fronteggiare eventuali attacchi.

C'è ancora chi fa finta di non capire. Qui a Il Tempo, rispetto alle Olimpiadi che si avvicinavano, avevamo avvisato tutti il 17 gennaio scorso, ormai tre settimane fa: i Giochi erano nel mirino degli antagonisti, che avrebbero fatto di tutto per un sabotaggio in mondovisione. Com'è infatti puntualmente accaduto con le violenze e i blocchi ferroviari dell'altro ieri. Ricordo ancora le telefonate stupite, quella mattina, di non pochi interlocutori autorevoli: «Ma davvero?», domandavano. «Sì, davvero», rispondevo avendo sotto gli occhi il report dell'Antiterrorismo di cui eravamo venuti in possesso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Quello degli antagonisti è terrorismo. Bersani e i dem fanno finta di non capire

Giorgia Meloni torna a chiedere ai giudici di agire senza esitazioni.

