Nella serata di oggi, la giornalista ha mostrato una faccia tesa in diretta durante una discussione con il deputato. Durante il suo intervento, il deputato ha esclamato con tono acceso:

"Voglio sottolineare quanto ha già detto il direttore Sechi. In Ungheria non c'era, non c'è una dittatura. Non c'è un regime, il presidente Orban ha straperso le elezioni e ha lasciato il governo". In collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera, su Rete 4, Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia e co-presidente del gruppo ECR al Parlamento Europeo, commenta il risultato delle elezioni in Ungheria, con la vittoria dello sfidante Peter Magyar, di centrodestra, sul premier uscente Viktor Orban, e mette il punto alle polemiche pretestuose del centrosinistra italiano, arrivato a esultare anche per la vittoria di un conservatore. "Bisogna farla finita con questa storia del regime, non c'era nessun regime - ribadisce Procaccini sotto gli occhi sbarrati di Simona Bonafè, collega Pd all'Europarlamento -.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, Procaccini a valanga: "Compagno, è finita!". La faccia della dem Bonafè in diretta

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Coppa Italia, nuovo faccia a faccia questa sera con il PordenoneAncora il Pordenone sarà di scena al PalaPaganelli solo quattro giorni dopo aver perso contro la Futsal Cesena per 6-4.