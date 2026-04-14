4 di Sera Procaccini a valanga | Compagno è finita! La faccia della dem Bonafè in diretta
Nella serata di oggi, la giornalista ha mostrato una faccia tesa in diretta durante una discussione con il deputato. Durante il suo intervento, il deputato ha esclamato con tono acceso:
"Voglio sottolineare quanto ha già detto il direttore Sechi. In Ungheria non c'era, non c'è una dittatura. Non c'è un regime, il presidente Orban ha straperso le elezioni e ha lasciato il governo". In collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera, su Rete 4, Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia e co-presidente del gruppo ECR al Parlamento Europeo, commenta il risultato delle elezioni in Ungheria, con la vittoria dello sfidante Peter Magyar, di centrodestra, sul premier uscente Viktor Orban, e mette il punto alle polemiche pretestuose del centrosinistra italiano, arrivato a esultare anche per la vittoria di un conservatore. "Bisogna farla finita con questa storia del regime, non c'era nessun regime - ribadisce Procaccini sotto gli occhi sbarrati di Simona Bonafè, collega Pd all'Europarlamento -.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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