Arrestato 40enne ad Arezzo così ha costretto il padre e la madre a vivere un inferno familiare

Un uomo di 40 anni è stato arrestato ad Arezzo perché ha costretto i genitori a vivere in un clima di paura e minacce continue. La sua condotta violenta e le richieste di denaro sono durate mesi, creando un vero e proprio incubo per la famiglia. I carabinieri sono intervenuti dopo alcune denunce dei genitori, che non riuscivano più a sopportare le vessazioni quotidiane.

È stato arrestato e condotto in carcere un quarantenne italiano, accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dei genitori. La misura è stata eseguita ad Arezzo dopo ripetute violazioni del divieto di avvicinamento disposto dal giudice. Le indagini e la denuncia dei genitori Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine alcuni mesi fa, quando i genitori dell'uomo si sono rivolti agli uffici della Questura di Arezzo per denunciare una situazione di gravi vessazioni domestiche. La Squadra Mobile, su delega della Procura della Repubblica di Arezzo, ha avviato un'approfondita attività investigativa per ricostruire le condotte violente e minacciose che il quarantenne avrebbe messo in atto nei confronti dei genitori conviventi.