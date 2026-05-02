31 bradipi morti in un magazzino in Florida | scatta l'indagine sul caso Sloth World a Orlando
In Florida, aperta un'indagine sulla morte dei 31 bradipi destinati a "Sloth World", un’attività turistica a Orlando. Gli animali erano stati catturati in natura e si trovavano in un magazzino in attesa dell'apertura.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Temi più discussi: Sloth World, 31 bradipi morti in Florida: il parco non aprirà; Oltre 30 bradipi morti prima dell'apertura di Sloth World in Florida: il lato oscuro del turismo con animali; Media, 31 bradipi muoiono in Florida prima dell'apertura del parco.
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