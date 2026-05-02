31 bradipi morti in un magazzino in Florida | scatta l'indagine sul caso Sloth World a Orlando

Da fanpage.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Florida, aperta un'indagine sulla morte dei 31 bradipi destinati a "Sloth World", un’attività turistica a Orlando. Gli animali erano stati catturati in natura e si trovavano in un magazzino in attesa dell'apertura.🔗 Leggi su Fanpage.it

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