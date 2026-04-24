Oltre 30 bradipi morti prima dell'apertura di Sloth World in Florida | il lato oscuro del turismo con animali
In Florida, più di 30 bradipi provenienti dal Sud America sono morti prima dell'apertura di un'attrazione dedicata ai bradipi. L'evento ha sollevato dubbi sul trattamento degli animali destinati al turismo e sui rischi legati alla loro movimentazione tra continenti. La struttura, chiamata Sloth World, avrebbe dovuto aprire al pubblico, ma le circostanze delle morti sono ancora oggetto di indagini.
Oltre 30 bradipi catturati in Sud America sono morti in Florida prima dell’apertura di Sloth World, un’attrazione turistica a tema bradipi. Condizioni inadeguate e forte stress mostrano i rischi del turismo e dell’intrattenimento con animali selvatici.🔗 Leggi su Fanpage.it
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