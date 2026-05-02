Il 2 maggio è una data che richiama eventi storici di rilievo, come la caduta di Berlino nel 1945, che segnò la fine della Seconda guerra mondiale in Europa, e la nascita della Banca centrale europea, istituzione chiave per l’Unione europea. Oltre a questi momenti, questa data ricorda anche imprese sportive come la vittoria sorprendente in una finale di campionato inglese nel 2016. Sono eventi che hanno avuto un impatto duraturo sulla storia politica e sportiva.

? Cosa scoprirai Come ha cambiato il mondo la presa di Berlino nel 1945?. Chi ha vinto la Premier League contro ogni pronostico nel 2016?. Cosa ha causato la morte di 130.000 persone in Birmania nel 2008?. Dove è stato avvistato per la prima volta il mostro di Loch Ness?.? In Breve Incoronazione di Husayn ibn Talal in Giordania nel 1953 e ascesa di Tony Blair nel 1997.. Mireya Moscoso diventa prima donna presidente del Panama nel 1999.. Acquisizione Chevrolet da General Motors nel 1918 e lancio banconote 5 euro nel 2013.. Record di Lou Gehrig nel 1939 e vittoria Leicester City Premier League nel 2016.. Il 2 maggio segna tappe decisive per la storia moderna, dalla caduta di Berlino nel 1945 alla nascita della Banca centrale europea nel 1998.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 2 maggio: dalla caduta di Berlino alla nascita della BCE

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