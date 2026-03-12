dalla caduta alla rinascita mario una storia di riscatto

A Lucca, il 12 marzo 2026, si racconta la storia di Mario, che ha vissuto momenti complicati caratterizzati da cadute e isolamento. Dopo aver affrontato momenti difficili, ora cerca di ricostruire la propria vita e ripartire con determinazione. La vicenda mette in evidenza un percorso di rinascita personale e di resilienza.

Lucca, 12 marzo 2026 – Una storia difficile, segnata da cadute e solitudine, che oggi prova a ripartire. È quella di “Mario”, nome di fantasia, un lucchese di 42 anni che, dopo anni trascorsi ai margini, ha iniziato un percorso di disintossicazione in una struttura specializzata. La sua vita cambia radicalmente quasi quattro anni fa. Le difficoltà lavorative si intrecciano con la crisi familiare: la separazione dalla moglie e la perdita dei contatti con i due figli segnano un punto di rottura. Con il passare dei mesi la strada diventa il suo rifugio. Vita d’inferno a causa dei bulli: il questore ammonisce 5 giovanissimi Inizia a frequentare la stazione ferroviaria e le Mura urbane di Lucca per cercare un posto dove trascorrere la notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

