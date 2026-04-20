Controllo in BMW a San Giovanni Galermo | trovato un coltello di 19 cm

Durante un controllo in un'auto a San Giovanni Galermo, i carabinieri hanno rinvenuto un coltello lungo 19 centimetri. L'episodio ha portato alla denuncia di un uomo di 57 anni residente a San Pietro Clarenza. La scoperta è avvenuta durante un'ispezione da parte delle forze dell'ordine, che hanno sequestrato l'arma bianca e avviato le procedure di legge nei confronti dell'uomo.

Un uomo di 57 anni, residente a San Pietro Clarenza, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Gravina di Catania dopo il ritrovamento di un’arma bianca all’interno del suo veicolo. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nel quartiere di San Giovanni Galermo, precisamente in via San Giovanni Battista, a seguito del controllo di una BMW ferma lungo la carreggiata dove i passeggeri stavano avendo un diverbio. Dinamiche del controllo e sequestro nell’area di San Giovanni Galermo. L’azione operativa è scattata quando una pattuglia della sezione radiomobile ha notato la vettura ferma ai margini della strada con gli occupanti impegnati in una discussione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Controllo in BMW a San Giovanni Galermo: trovato un coltello di 19 cm Notizie correlate Incendio in un negozio a San Giovanni Galermo: scoperti 480 grammi di marijuanaA Catania, nel quartiere di San Giovanni Galermo, un incendio divampato all’interno di un esercizio commerciale ha portato a una scoperta inattesa da... San Giovanni Galermo, spacciatore di marijuana arrestato: usava un pacheggio come "negozio"Nel portaoggetti dello sportello del lato guida della sua auto l’uomo aveva nascosto 200 euro in contanti. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Catania, serramanico da 19 cm nel portaoggetti auto: denunciato 57enne a San Giovanni Galermo; Girava con un coltello di 19 centimetri nel vano portaoggetti della sua auto: denunciato; Nascondeva un coltello in auto; Catania. Fermato con un coltello a serramanico in auto: denunciato un 57enne. Catania, serramanico da 19 cm nel portaoggetti auto: denunciato 57enne a San Giovanni GalermoControllo dei Carabinieri a San Giovanni Galermo: un 57enne di San Pietro Clarenza denunciato per possesso di coltello vietato trovato nella sua auto. corrieretneo.it Catania, tre giovani arrestati per droga nel quartiere San Giovanni Galermo Dopo aver proceduto alla loro identificazione, i poliziotti li hanno perquisiti, trovandoli in possesso, complessivamente, di 54 dosi di cocaina del peso di circa 19 grammi, di 47 dosi di - facebook.com facebook