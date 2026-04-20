Controllo in BMW a San Giovanni Galermo | trovato un coltello di 19 cm

Da ameve.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo in un'auto a San Giovanni Galermo, i carabinieri hanno rinvenuto un coltello lungo 19 centimetri. L'episodio ha portato alla denuncia di un uomo di 57 anni residente a San Pietro Clarenza. La scoperta è avvenuta durante un'ispezione da parte delle forze dell'ordine, che hanno sequestrato l'arma bianca e avviato le procedure di legge nei confronti dell'uomo.

Un uomo di 57 anni, residente a San Pietro Clarenza, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Gravina di Catania dopo il ritrovamento di un’arma bianca all’interno del suo veicolo. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nel quartiere di San Giovanni Galermo, precisamente in via San Giovanni Battista, a seguito del controllo di una BMW ferma lungo la carreggiata dove i passeggeri stavano avendo un diverbio. Dinamiche del controllo e sequestro nell’area di San Giovanni Galermo. L’azione operativa è scattata quando una pattuglia della sezione radiomobile ha notato la vettura ferma ai margini della strada con gli occupanti impegnati in una discussione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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