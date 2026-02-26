A scuola con un coltello e marijuana due studenti sorpresi dai carabinieri durante un controllo preventivo

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò sono stati impegnati, nella mattinata, in un controllo mirato presso un istituto di formazione ed aggiornamento professionale del paese etneo. In collaborazione con i colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno quindi iniziato le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Con coltello e spray urticante, sorpresi dai carabinieri e denunciatiSi moltiplicano gli interventi effettuati dai carabinieri del Radiomobile di Padova a tutela della sicurezza della collettività e della salvaguardia...

Carabinieri fermati durante controllo, uomo con coltello minaccia e viene arrestato a bordo strada**Un uomo di 31 anni, originario della Liberia, è stato arrestato a Palermo in via dei Mille, durante un controllo della polizia di Stato.

Temi più discussi: Roma: a scuola con una pistola (a salve) minaccia il compagno di classe: Ti sparo; Alunno 14enne a scuola con un coltello realizzato con stampante 3D: il docente lo vede e scatta l'allarme; Roma, studente a scuola con la pistola minaccia compagno di classe: ripreso in un video; Primavalle, 14enne va a scuola con una pistola finta e la punta su un compagno: Ti sparo.

A scuola con i coltelli, denunciati due 15enni nella stessa classe ad ArzanoUno dei 15enni ha appoggiato il coltello sul banco, richiamando l'attenzione del professore, che ha allertato i carabinieri ... fanpage.it

Trovati con dei coltelli in aula a scuola, due 15enni denunciatiI carabinieri della Tenenza di Arzano sono stati chiamati dalla dirigente scolastica del Don Geremia Piscopo di via Napoli 57 ... italpress.com

+++PAURA A SCUOLA: "C'E' UN 15ENNE ARMATO DI COLTELLO+++ - facebook.com facebook

Parma, ragazzino porta a scuola un coltello in plastica realizzato con una stampante 3D x.com