1° Maggio Manfredi | la sicurezza sul lavoro è la priorità del Comune

In occasione del 1° maggio, il sindaco ha sottolineato come la sicurezza sul lavoro rappresenti una priorità per il Comune. Ha espresso un messaggio di speranza rivolto al Paese, evidenziando l’impegno dell’amministrazione nel garantire condizioni di lavoro più sicure per tutti. La giornata è stata anche un’occasione per ricordare l’importanza della tutela dei lavoratori e per ribadire l’attenzione dell’ente su questo tema.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 1° Maggio, Festa dei Lavoratori, rappresenta un’opportunità cruciale per riflettere sulla situazione attuale del mercato del lavoro in Italia. A Napoli, la giornata è stata caratterizzata da un grande corteo dedicato a mettere in luce temi fondamentali come la sicurezza sul lavoro e la dignità dei lavoratori. Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha scelto di comunicare un messaggio potente attraverso i suoi canali social, per rafforzare l’idea che il lavoro deve essere non solo un diritto, ma anche un’opportunità per tutti.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - 1° Maggio, Manfredi: la sicurezza sul lavoro è la priorità del Comune. Notizie correlate Primo Maggio, Fico: La sicurezza sul lavoro è priorità della Regione“La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta una priorità assoluta dell’azione di governo della Regione Campania. Infortuni in aumento del 6% a Forlì-Cesena, Cisl: "La sicurezza sul lavoro deve essere la nostra priorità”Secondo i più recenti dati Inail, nel 2025 le denunce di infortunio sul lavoro in Emilia-Romagna sono state 76. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Primo maggio a Napoli, anche Manfredi in piazza: Il lavoro rappresenta la dignità; Primo maggio a Napoli, al corteo anche Manfredi: Il lavoro rappresenta dignità e libertà; Primo maggio a Napoli, anche Manfredi in piazza: Il lavoro rappresenta la dignità; Le due facce del 1 maggio: sindacati in piazza Municipio e a Bagnoli corteo di protesta. 1° Maggio, Manfredi: la sicurezza sul lavoro è la priorità del Comune.Il 1° Maggio, Festa dei Lavoratori, rappresenta un’opportunità cruciale per riflettere sulla situazione attuale del mercato del lavoro in Italia. A Napoli, la giornata è stata caratterizzata da un gra ... napolipiu.com Le due facce del 1 maggio: sindacati in piazza Municipio e a Bagnoli corteo di protestaSono due le facce del primo maggio napoletano. Da un lato quella istituzionale, con il palco dei sindacati in piazza Municipio e la partecipazione del sindaco Gaetano Manfredi. Dall'altro quello più p ... napolitoday.it È accaduto, in questo primo giorno di maggio, sotto il cielo azzurro di una piazza che la voce di una giovinetta — una di quelle creature nate nei laboratori lucenti e senza anima della moderna industria dei balocchi — si levasse a cantare la Bella Ciao. Ma no - facebook.com facebook Taglio delle accise fino al 10 maggio, un decreto ministeriale lo estenderà al 22, dicono fonti di governo. Saranno messi in campo altri 250 milioni di euro. #ANSA x.com