Primo Maggio Fico | La sicurezza sul lavoro è priorità della Regione

In occasione del Primo Maggio, un rappresentante della Regione ha dichiarato che la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce una priorità dell’amministrazione regionale. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico dedicato alla giornata dedicata ai lavoratori. La Regione ha ribadito il suo impegno nel promuovere ambienti di lavoro più sicuri e nel rispettare le normative vigenti in materia.

“La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta una priorità assoluta dell’azione di governo della Regione Campania. Ogni infortunio grave, ogni malattia professionale, costituisce una sconfitta per l’intero sistema pubblico. Ogni morte sul lavoro rappresenta una ferita profonda per l’intera comunità regionale”. Così, in una nota congiunta, i l presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e l’assessora al Lavoro e alla Formazione, Angelica Saggese. “Per questo la Regione Campania intende assumere un ruolo ancora più forte e coordinato, all’interno del sistema istituzionale che cura la sicurezza sui luoghi di...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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