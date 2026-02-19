Infortuni in aumento del 6% a Forlì-Cesena Cisl | La sicurezza sul lavoro deve essere la nostra priorità
Nel 2025, a Forlì-Cesena si sono registrati 76 incidenti sul lavoro, con un incremento del 6% rispetto all’anno precedente. La causa principale è la scarsa attenzione alle norme di sicurezza, secondo i dati Inail. La Cisl sottolinea che molte denunce riguardano infortuni lievi, ma anche situazioni gravi che richiedono interventi medici. La mancanza di formazione e le condizioni di lavoro precarie sono tra le cause principali di questi incidenti. La questione resta urgente per tutelare i lavoratori nella zona.
Secondo i più recenti dati Inail, nel 2025 le denunce di infortunio sul lavoro in Emilia-Romagna sono state 76.818, con un incremento dell’1,3% rispetto al 2024, pari a 950 casi in più Secondo i più recenti dati Inail, nel 2025 le denunce di infortunio sul lavoro in Emilia-Romagna sono state 76.818, con un incremento dell’1,3% rispetto al 2024, pari a 950 casi in più. Sul piano territoriale, le province in cui si è registrato un aumento sono quelle di Forlì-Cesena (+6,1% e 7.236 denunce), Bologna (+2,00% e 16.877 denunce), Ravenna (+2% e 7.155 denunce,) Ferrara (+1,7% e 4.242 casi), Modena (+1,4% e 14.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sicurezza sul lavoro, l'allarme della Cisl: "Rischio alto in azienda, aumentano anche gli infortuni in itinere"La Cisl Romagna avverte: il rischio di incidenti sul lavoro resta alto nella zona.
Le priorità della Cisl nel 2026: "Emergenza abitativa, sicurezza sul lavoro, infrastrutture e coesione sociale"Le priorità della Cisl nel 2026 sono l’emergenza abitativa, la sicurezza sul lavoro, le infrastrutture e la coesione sociale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Infortuni sul lavoro: nel 2025 denunce in lieve aumento, cresce il peso di studenti e infortuni in itinere; Denunce di infortuni e malattie professionali: cosa dicono i dati Inail di dicembre 2025 - Artser; Infortuni sul lavoro in crescita dell'1,4% nel 2025, quasi 81mila le denunce degli studenti. I dati INAIL; Infortuni sul lavoro, Bergamo tra le province più colpite: i morti aumentano del 22% in un anno.
Infortuni sul lavoro, Bergamo tra le province più colpite: i morti aumentano del 22% in un anno«Un prezzo altissimo». È quello che la Provincia di Bergamo paga in termini di infortuni sul lavoro, stando almeno ai dati del 2025. La sintesi la fa Luca Nieri, segretario della Cisl di Bergamo, che ... bergamo.corriere.it
Infortuni sul lavoro in crescita dell’1,4% nel 2025, quasi 81mila le denunce degli studenti. I dati INAILLe denunce di infortunio sul lavoro pervenute all'Inail nel 2025 risultano, in via provvisoria, 597.710, con un incremento dell'1,4% rispetto alle 589.571 dell'anno precedente. orizzontescuola.it
Nella provincia di Forlì-Cesena i cittadini ivoriani residenti sono 508, pari all’1,1% della popolazione straniera totale. L’obiettivo della visita è stato quello di consolidare i rapporti bilaterali e gettare le basi per nuove sinergie economiche facebook
Università, calano gli iscritti a Rimini, crescono a Forlì, Cesena e Ravenna x.com