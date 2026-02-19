Infortuni in aumento del 6% a Forlì-Cesena Cisl | La sicurezza sul lavoro deve essere la nostra priorità

Nel 2025, a Forlì-Cesena si sono registrati 76 incidenti sul lavoro, con un incremento del 6% rispetto all’anno precedente. La causa principale è la scarsa attenzione alle norme di sicurezza, secondo i dati Inail. La Cisl sottolinea che molte denunce riguardano infortuni lievi, ma anche situazioni gravi che richiedono interventi medici. La mancanza di formazione e le condizioni di lavoro precarie sono tra le cause principali di questi incidenti. La questione resta urgente per tutelare i lavoratori nella zona.

Secondo i più recenti dati Inail, nel 2025 le denunce di infortunio sul lavoro in Emilia-Romagna sono state 76.818, con un incremento dell'1,3% rispetto al 2024, pari a 950 casi in più Secondo i più recenti dati Inail, nel 2025 le denunce di infortunio sul lavoro in Emilia-Romagna sono state 76.818, con un incremento dell'1,3% rispetto al 2024, pari a 950 casi in più. Sul piano territoriale, le province in cui si è registrato un aumento sono quelle di Forlì-Cesena (+6,1% e 7.236 denunce), Bologna (+2,00% e 16.877 denunce), Ravenna (+2% e 7.155 denunce,) Ferrara (+1,7% e 4.242 casi), Modena (+1,4% e 14.

Sicurezza sul lavoro, l'allarme della Cisl: "Rischio alto in azienda, aumentano anche gli infortuni in itinere"La Cisl Romagna avverte: il rischio di incidenti sul lavoro resta alto nella zona.

