1° Maggio | a Fidenza i vertici sindacali regionali Per la Cisl il segretario Filippo Pieri

Nell'ambito del "Testo.Pretesto Festival 2026", organizzato dal Comune di Fidenza, si è tenuto un importante momento sidacale dedicato al 1° Maggio. Festa dei lavoratori. L'incontro, al quale ha assistito una folto pubblico, ha visto gli interventi dei vertici sindacali regionali di CGIL, CISL.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Notizie correlate

Rinnovo del contratto settore vetro 2026-2028: alla Cisl di Parma i vertici sindacali nazionali di categoriaNella sala meeting della sede CISL a Parma, in via Lanfranco 21A, si è riunito il coordinamento unitario dei delegati convocato dalle organizzazioni...

Amat, Antonio Ferraro è il nuovo segretario aziendale della Fit CislAntonio Ferraro, 53 anni, addetto all'esercizio, è il nuovo segretario aziendale per la Fit Cisl in Amat.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Primo Maggio a Fidenza: incontro in piazza con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil; Primo Maggio a Parma, corteo e piazza pieni: Dignità del lavoro contro precarietà e sfruttamento; Per un lavoro dignitoso: il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil a Parma.

Appuntamento dal titolo Dignità e futuro organizzato nell'ambito del Festival Testo...Pretesto con Massimo Bussandri, Filippo Pieri e Mariolina Tarasconi - facebook.com facebook