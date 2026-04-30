Amat Antonio Ferraro è il nuovo segretario aziendale della Fit Cisl

Antonio Ferraro, di 53 anni, è stato nominato nuovo segretario aziendale della Fit Cisl in Amat. Ferraro lavora come addetto all'esercizio e assume questa carica in un momento di cambiamenti all’interno dell’azienda di trasporto pubblico locale. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione sindacale, che ha specificato il ruolo di Ferraro all’interno del settore.

Antonio Ferraro, 53 anni, addetto all'esercizio, è il nuovo segretario aziendale per la Fit Cisl in Amat. Subentra a Salvatore Girgenti che lascia dopo 42 anni di militanza nella Federazione dei trasporti della Cisl. “Ringraziamo Girgenti per il lavoro svolto, che di certo porterà avanti il nuovo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Autorità portuale, per Fit Cisl Marche è «indispensabile la nomina di presidente e segretario in tempi celeri»ANCONA – Per Roberto Ascani della segreteria di Fit Cisl Marche «persistono problematiche urgenti nel Porto di Ancona, soprattutto in questo tempo di... Aeroporto Salerno Costa Amalfi, da Fit-Cisl Campania e Fit-Cisl Salerno ok a piano GESACTempo di lettura: 3 minutiIl percorso di crescita del sistema aeroportuale campano passa anche da Salerno e trova una conferma nel confronto tra... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Mediterraneo Tgr 26 aprile: viaggio tra Gaudí, dervisci e castelli; Dell’Utri sottosegretario, la comunità catanese di Noi Moderati esprime apprezzamento. Amat, eletto il nuovo segretario aziendale della Fit CislAntonio Ferraro 53 anni addetto all’esercizio, è il nuovo segretario aziendale per la FIT CISL in Amat. Subentra a Salvatore Girgenti che lascia dopo 42 anni di militanza nella Federazione […] ... blogsicilia.it