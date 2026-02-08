Tommaso Giacomel apre le Olimpiadi per l’Italia del biathlon con una staffetta mista ad Anterselva. Si mette subito in mostra, cercando di rendere la gara più dura possibile. Il suo obiettivo è partire forte e dare il la alla squadra, consapevole dell’importanza di ogni tiro e di ogni movimento. La gara è appena iniziata, ma lui ha già dato segni di voler fare bene.

Tommaso Giacomel, per cominciare la sua avventura alle Olimpiadi da potenziale assoluto protagonista, fa debuttare l’Italia del biathlon assumendosi il ruolo di primo frazionista nella staffetta mista di Anterselva. Ed è suo un ottimo ruolo verso questa prima medaglia a Milano Cortina, un argento che brilla dietro a una Francia praticamente inafferrabile. Ai microfoni Rai Giacomel è piuttosto con i piedi per terra, in un certo senso: “ Non è facile partire. Dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto una gara di sei, abbiamo ancora tante possibilità “. Alla FISI mostra invece più felicità: “ Sono molto felice di essere parte di questo team, è una squadra speciale e mi ritengo molto fortunato di poter gareggiare in un posto e in un contesto così. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tommaso Giacomel: “Ho cercato di rendere la gara più dura possibile”

Approfondimenti su Tommaso Giacomel

Tommaso Giacomel, mentre commentava la sua performance durante la settima puntata di Salotto Bianco, ha ammesso di non essere soddisfatto della sua prestazione, riconoscendo che il suo salto non è stato all’altezza e che Botn si è dimostrato superiore.

Segui in tempo reale la staffetta maschile di biathlon a Oberhof 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Tommaso Giacomel

Argomenti discussi: Biathlon - Milano-Cortina 2026, Tommaso Giacomel pronto al debutto: Spero che mio padre mi veda con delle medaglie in mano; Pattinaggio velocità diretta Olimpiadi, Lorello e Ghiotto per una medaglia. Segui Milano Cortina LIVE.

Tommaso Giacomel: Ho cercato di rendere la gara più dura possibileTommaso Giacomel, per cominciare la sua avventura alle Olimpiadi da potenziale assoluto protagonista, fa debuttare l'Italia del biathlon assumendosi il ... oasport.it

I protagonisti dell’argento: Giacomel, Ho provato a fare la gara dura; Hofer: Una medaglia che ripagaPer la prima volta l’Italia è d’argento nella staffetta mista olimpica, un risultato mai raggiunto in precedenza e concretizzato dall’eccellente prova di Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer ... fisi.org

Medaglia d'argento per la staffetta mista del biathlon. Il quartetto azzurro composto da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno chiuso al secondo posto nella 4X6 km alle spalle della Francia. #IlMessaggero #MilanoCortina202 facebook

Argento per l’Italia nella staffetta mista del biathlon! Sesta medaglia per l’Italia grazie al quartetto della staffetta mista del biathlon! Una grande prestazione degli azzurri Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi. x.com