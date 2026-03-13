Lazzarini sottolinea l'importanza dell’artigianato alimentare come uno dei principali elementi del Made in Italy, evidenziando come rappresenti un patrimonio economico, sociale e culturale da tutelare con decisione. La sua dichiarazione si concentra sulla necessità di proteggere le produzioni artigianali e di sostenere i giovani nel settore. La sua posizione si basa sull’importanza di preservare questa tradizione.

ROMA – “L’artigianato alimentare è uno dei pilastri del Made in Italy e un patrimonio economico, sociale e culturale che va difeso con determinazione. È uno dei motori trainanti dell’export agroalimentare italiano, che nel 2024 ha sfiorato i 60 miliardi di euro grazie a prodotti di eccellenza apprezzati in tutto il mondo. Difendere la qualità e l’autenticità delle nostre produzioni significa proteggere non solo un settore economico strategico, ma anche un patrimonio identitario che racconta la storia e la cultura dei nostri territori”. Lo ha affermato la deputata Arianna Lazzarini, promotrice, a Montecitorio, del convegno di Confartigianato Imprese sulla tutela del Made in Italy alimentare nell’ambito dell’80° anniversario dell’associazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Made in Italy alimentare, Lazzarini: “Difendere le produzioni artigiane e investire sui giovani”

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