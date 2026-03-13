Luca Toni, ex attaccante di Serie A di 48 anni, ha commentato la situazione attuale del calcio, affermando che continuerà a far ridere se le figure politiche non si alleano con campioni come Baggio o Maldini. Le sue parole suggeriscono come alcune personalità del mondo sportivo si sentano poco supportate nelle questioni legate alla disciplina. La sua dichiarazione è stata pubblicata recentemente.

Il 6-1 incassato dall’Atalanta nella gara d’andata degli ottavi di finale contro il Bayern Monaco ha, di fatto, sancito l’eliminazione dell’ultima squadra italiana rimasta in corsa in Champions League. Un epilogo amaro, ma sempre meno sorprendente: negli ultimi sei anni, infatti, per ben quattro volte nessun club di Serie A è riuscito a entrare tra le migliori otto d’Europa. Un dato che conferma una tendenza ormai difficile da ignorare e che riapre il dibattito sul reale peso del calcio italiano nel panorama mondiale. In merito a questi problemi si è espresso anche Luca Toni. L'ex bomber azzurro ha analizzato lo stato di salute del calcio italiano in una lunga intervista concessa a 'La Repubblica'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Toni: “Continueremo a far ridere se le figure politiche non si affiancano a gente come Baggio o Maldini”

