Il parco dei Giardini della Zisa ospiterà il 3 maggio un’aula verde dedicata a circa 100 bambini, con attività incentrate sulla natura e la scoperta dell’ambiente. Le associazioni locali organizzano eventi educativi per sensibilizzare i più giovani sull’importanza della tutela ambientale, utilizzando giochi e laboratori all’aperto. L’iniziativa mira a coinvolgere i bambini in esperienze pratiche nel parco, favorendo un approccio diretto alla conoscenza del contesto naturale.

? Cosa sapere I Giardini della Zisa ospitano un'aula verde per 100 bambini il 3 maggio.. Le associazioni locali promuovono la consapevolezza ambientale attraverso attività didattiche nei parchi palermitani.. Domenica 3 maggio 2026, dalle ore 9:30 alle 12:30, i Giardini della Zisa ospiteranno un’aula verde a cielo aperto dedicata ai bambini delle scuole elementari di Palermo. L’iniziativa, che punta a trasformare il parco in un laboratorio didattico all’aria aperta, vede la collaborazione attiva tra l’Associazione Sostieni Ama Palermo, l’Associazione Il Filo che Unisce e i Lions Palermo Mediterranea. L’obiettivo degli organizzatori è quello di offrire alle famiglie un momento di incontro e socialità, sfruttando il verde urbano per promuovere la consapevolezza ambientale e il movimento fisico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zisa, un’aula verde per bambini: caccia al tesoro e natura nel parco

In the Onyx Lobby by Carolyn Wells Mystery, Secrets & Feuds Revealed!

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