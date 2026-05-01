Zhegrova lascia la Juve? La sua cessione potrebbe sbloccare un altro affare

Secondo quanto riportato, ci sono segnali che il giocatore potrebbe lasciare la squadra. La sua eventuale cessione potrebbe permettere di portare avanti un altro trasferimento. La situazione è ancora in fase di sviluppo e non sono stati forniti dettagli ufficiali. La società sta seguendo da vicino l’andamento delle trattative e valuta le prossime mosse. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata pubblicamente.

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