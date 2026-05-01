Zhegrova lascia la Juve? La sua cessione potrebbe sbloccare un altro affare
Secondo quanto riportato, ci sono segnali che il giocatore potrebbe lasciare la squadra. La sua eventuale cessione potrebbe permettere di portare avanti un altro trasferimento. La situazione è ancora in fase di sviluppo e non sono stati forniti dettagli ufficiali. La società sta seguendo da vicino l’andamento delle trattative e valuta le prossime mosse. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata pubblicamente.
Openda Juve, sondaggio dall’Inghilterra! Questo allenatore lo ha messo nella lista dei desideri Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Baldo dopo Atalanta Juve Primavera: «Non ho mollato fino alla fine. Quando ho tirato il rigore.» Padoin: «È mancata la ciliegina. Grazie alla dirigenza e a Spalletti, alla Juve ragazzi con grande futuro» Momblano dà la sua percentuale: «Se Vlahovic lascia la Juve al 70% andrà.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Notizie correlate
Zhegrova Juve, addio in estate? I bianconeri hanno le idee chiare sul futuro del giocatore. La sua cessione è possibile soprattutto in un casoZaniolo alla Juve, Spalletti valuta il giocatore dell’Udinese per giugno: la posizione dei friulani e cosa potrebbe succedere in estate Rinnovo...
Alberto Costa, la Juve con la sua cessione ha generato una plusvalenza: operazione separata da Joao Mario. Tutti i dettagli dell’affaredi Redazione JuventusNews24Alberto Costa, con la sua cessione la Juve ha fatto una plusvalenza importante.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Zhegrova resta o parte? L'esperto di mercato svela qual è il pensiero che circola alla Juventus; Juve, il gesto da campione di Yildiz: mentre la Turchia festeggia corre dall'amico Zhegrova in lacrime e...; Zhegrova sul mercato e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; Zhegrova Juve, Moretto è convinto: Posso garantirvi al 100% che il club bianconero….
Clamoroso Zhegrova, arriva la decisione definitiva della JuveNovità importanti alla Continassa in vista della prossima stagione: ecco quale potrebbe essere il futuro di Zhegrova ... calciomercato.it
Openda, Zhegrova, Adzic e gli altri: la Juventus studia le cessioni in vista dell'estateIl quotidiano Tuttosport nella giornata di oggi fa il punto sui giocatori che salvo sorprese lasceranno la Juventus al termine di questa stagione, a prescindere. tuttomercatoweb.com
ULTIM'ORA: "ZHEGROVA LASCIA LA JUVE" Super scambio accettato in Turchia I DETTAGLI https://blstg.news/e5NR/ - facebook.com facebook