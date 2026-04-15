La Juventus sta valutando il futuro di Zhegrova, con l’ipotesi di una cessione in estate. La possibile partenza del giocatore dipende da vari fattori, tra cui l’arrivo di un nuovo attaccante, che potrebbe influenzare le decisioni della società. Al momento, non ci sono annunci ufficiali, ma le discussioni interne indicano che l’addio potrebbe essere una delle opzioni se si concretizzerà l’acquisto di un nuovo giocatore.

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© Juventusnews24.com - Zhegrova Juve, addio in estate? I bianconeri hanno le idee chiare sul futuro del giocatore. La sua cessione è possibile soprattutto in un caso

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