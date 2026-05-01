Zaynab Dosso si prepara a rappresentare l’Italia ai Mondiali di staffette, le World Relays in programma a Gaborone, in Botswana, nel fine settimana del 2-3 maggio. La sprinter ha dichiarato di poter scendere sotto gli 11 secondi in gara, sottolineando come il calcio sia stato il suo primo sport prima di dedicarsi all’atletica. La sua partecipazione è considerata un punto di riferimento per la squadra italiana in questa competizione internazionale.

Zaynab Dosso sarà il grande faro dell’Italia in occasione delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che si disputeranno a Gaborone (Botswana) nel weekend del 2-3 maggio. La fresca Campionessa del Mondo dei 60 metri indoor sarà chiamata a trascinare la 4×100 femminile, che punta a qualificarsi alla finale e a meritarsi il pass per i Mondiali 2027 di atletica (in questa occasione verranno assegnati ben dodici tagliandi per la prossima rassegna iridata). La velocista emiliana ha preso parte alla conferenza stampa della vigilia, onore riservato esclusivamente alle stelle di un grande evento: per l’occasione era seduta accanto al...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Zaynab Dosso all’arrembaggio: “Posso scendere molto sotto gli 11 secondi. Prima c’era solo il calcio, poi…”

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