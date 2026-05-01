Dosso scatena Gaborone | L’atletica non è da meno del calcio anzi E posso scendere di molto sotto gli 11 secondi
Durante la conferenza stampa delle World Relays, la campionessa mondiale indoor ha dichiarato che l’atletica può competere con il calcio e ha affermato di poter scendere ben sotto gli 11 secondi nei 100 metri. La stessa atleta ha annunciato l’obiettivo di qualificarsi a Pechino con la staffetta 4x100 e ha parlato anche di un possibile record personale nella gara individuale.
La campionessa mondiale indoor protagonista assoluta della conferenza stampa delle World Relays: obiettivo qualificazione a Pechino con la 4×100, ma anche un personale da record nei 100 metri. Accanto a lei Tebogo, Thompson-Herah e Simbine. C’è una conferenza stampa e c’è Zaynab Dosso. E quando ‘Za’ prende la parola, la sala ascolta. Alla vigilia delle World Relays di Gaborone — l’evento mondiale dedicato alle staffette che il Botswana ospita per la prima volta nella storia dell’Africa — la campionessa mondiale indoor dei 60 metri si è presentata ai microfoni di World Athletics con la consueta energia dirompente, seduta accanto ad alcune...🔗 Leggi su Sportface.it
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