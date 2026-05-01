Dosso scatena Gaborone | L’atletica non è da meno del calcio anzi E posso scendere di molto sotto gli 11 secondi

Durante la conferenza stampa delle World Relays, la campionessa mondiale indoor ha dichiarato che l’atletica può competere con il calcio e ha affermato di poter scendere ben sotto gli 11 secondi nei 100 metri. La stessa atleta ha annunciato l’obiettivo di qualificarsi a Pechino con la staffetta 4x100 e ha parlato anche di un possibile record personale nella gara individuale.