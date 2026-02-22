EPOCALE! Prima donna sotto i 7 secondi! Zaynab Dosso scrive la storia italiana della velocità | mondiale stagionale!

Zaynab Dosso ha battuto un record storico, stabilendo un nuovo limite italiano nei 60 metri piani. La velocista ha completato la gara in meno di sette secondi, segnando una svolta nel panorama dell’atletica nazionale. La sua prestazione deriva da mesi di allenamenti intensi e da condizioni ideali in pista. La sua corsa ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che ora aspettano con entusiasmo i prossimi confronti.

Zaynab Dosso ha scritto la storia della velocità italiana, diventando la prima donna a scendere sotto il muro dei sette secondi sui 60 metri! Un muro dello sprint internazionale è stato letteralmente sfondato dalla velocista emiliana, che ha corso in 6.99 sul rettilineo di Torun (Polonia), dove è andata in scena l’ultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala): nell’impianto che tra un mese esatto ospiterà i Mondiali Indoor, l’azzurra ha piazzato una sciabola sontuosa e ha fatto saltare il banco in maniera perentoria. Scendere sotto la barriera degli undici secondi sui 100 metri (impresa mai compiuta da un’italiana) ha probabilmente un peso tecnico e agonistico di altro spessore, ma quanto fatto oggi dall’allieva di Giorgio Frinolli rimarrà per sempre nella storia dell’atletica tricolore e rappresenterà un punto di riferimento per un movimento intero. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dosso, che sprint: 7.04 in batteria a Torun La campionessa europea Zaynab Dosso è subito veloce nel primo turno dei 60 indoor al meeting di Torun, in Polonia, a soli tre centesimi dal suo record italiano: finale alle ore 18.05. Leonardo Fabbri terzo nel peso - facebook.com facebook

Grande prestazione di Zaynab Dosso a Belgrado! Nel meeting di Belgrado, tappa di alto livello del World Indoor Tour, categoria gold, Zaynab ha centrato una prestazione di assoluto livello sui 60 metri piani. x.com