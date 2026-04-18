Zayn Malik è stato ricoverato in ospedale, motivo per cui ha annullato gli incontri con i fan previsti nelle prossime settimane. Attraverso un messaggio online, il cantante ha ringraziato i sostenitori per il loro affetto e ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto in questo momento. La comunicazione non ha fornito dettagli specifici sulle condizioni di salute dell'artista.

L’uscita del nuovo album diZayn Malikè stata segnata da un imprevisto che ha preoccupato i fan di tutto il mondo. L’ex membro degli One Direction è stato infattiricoverato in ospedale proprio nel giorno del lancio del suo nuovo progetto discograficoKonnakol, costringendolo a cancellare alcuni appuntamenti programmati con il pubblico. La notizia è arrivata direttamente dal cantante, cheha condiviso sui social una foto dal letto d’ospedale accompagnata da un messaggio rivolto ai fan.Malik ha spiegato di essere ancora in fase di recupero e ha voluto ringraziare medici e infermieri per le cure ricevute, senza però fornire dettagli precisi sulle cause del ricovero.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Zayn Malik ricoverato in ospedale: cancella gli incontri con i fan e li ringrazia

Notizie correlate

Zayn Malik ricoverato in ospedale nel giorno dell’uscita del nuovo album: cancellati gli incontri coi fanZayn Malik è stato ricoverato in ospedale nel giorno dellèuscita del suo nuovo album.

Leggi anche: Zayn Malik è stato ricoverato d’urgenza in ospedale “per una misteriosa malattia”. Annullata la promozione del nuovo disco “Konnakol” e un evento con i fan

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Zayn Malik ricoverato in ospedale: cosa è successo all’ex One Direction - Radio Globo; Tutti i ricoveri di Britney Spears - 2/2; Zayn Malik in un letto d'ospedale: la foto che preoccupa i fan degli One Direction; Leone - 6/13.

Zayn Malik è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per una misteriosa malattia. Annullata la promozione del nuovo disco Konnakol e un evento con i fanL'ex One Direction ha condiviso una foto dall'ospedale, rinviati gli appuntamenti promozionali del nuovo album ... ilfattoquotidiano.it

Zayn Malik ricoverato in ospedale nel giorno dell’uscita del nuovo album: cancellati gli incontri coi fanZayn Malik è stato ricoverato in ospedale nel giorno dellèuscita del suo nuovo album. Il cantante ha postato una foto sui social e ha cancellato alcuni incontri: Mi dispiace tantissimo di non potervi ... fanpage.it

ZAYN E LOUIS HANNO LITIGATO: ECCO COSA È SUCCESSO Secondo le indiscrezioni Zayn Malik avrebbe colpito Louis Tomlinson in faccia durante una violenta lite sul set della loro docuserie Netflix. Louis sarebbe rimasto sconvolto da un commento d - facebook.com facebook

“Il mio primo tatuaggio fu il nome di mio nonno, Walter, e me lo feci tatuare in arabo. Lo feci perché a mia mamma non piaceva l'idea dei tatuaggi, così mi tatuai il nome di suo padre perché lei fosse d'accordo, ma era anche in onore a lui”. @zaynmalik per Vani x.com