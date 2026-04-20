Il cantante ha fatto un breve messaggio sui social media, lasciando intendere un possibile ritorno in Australia e Nuova Zelanda. Ha scritto: «Potreste vedermi presto», senza fornire dettagli aggiuntivi sulle date o sui progetti in programma. La sua comunicazione ha suscitato curiosità tra i fan, che sperano in un nuovo tour nella regione. Finora, non sono stati annunciati concerti ufficiali o date certe.

Zayn Malik ha lasciato intendere un possibile ritorno in Australia e Nuova Zelanda, con un sibillino «Potreste vedermi presto», rivolto ai suoi fan. Il cantautore ha fatto questa affermazione durante una recente apparizione al programma radiofonico The Smallzy Show su KIIS FM, durante la quale ha parlato del suo nuovo album KONNAKOL. «Ho in programma di venire in Australia. Potreste vedermi presto», ha affermato quando gli è stato chiesto di una possibile tournée, indicandola, insieme alla Nuova Zelanda, come meta prioritaria per una futura visita. Il cantautore ha poi approfondito il suo legame con i due Paesi, facendo riferimento alle sue precedenti esperienze ai tempi degli One Direction: «Australia e Nuova Zelanda sono due dei posti più importanti per me.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zayn Malik, tour in Australia e Nuova Zelanda in arrivo? «Potreste vedermi presto»

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