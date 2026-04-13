L’ho visto la mattina del delitto Garlasco il super testimone svela tutto | chi c’era fuori casa Poggi

Un testimone chiave ha riferito di aver visto la scena quella mattina, fornendo dettagli che potrebbero essere fondamentali per il caso. La sua testimonianza apre nuove prospettive sulle persone presenti nei pressi dell’abitazione coinvolta. La vicenda, rimasta irrisolta per diverso tempo, torna così sotto i riflettori, alimentando discussioni e analisi sia sul piano mediatico che su quello investigativo.

Un elemento rimasto per lungo tempo in secondo piano è tornato al centro dell’attenzione mediatica e investigativa sul delitto di Garlasco. Nel corso della trasmissione Mattino 5 è stato ripreso il racconto di un testimone, già verbalizzato anni fa, relativo a quanto avrebbe notato nelle ore iniziali del 13 agosto, data in cui venne uccisa Chiara Poggi. La testimonianza, raccolta in passato e considerata non determinante nella fase iniziale dell’inchiesta, viene oggi riletta nel quadro degli approfondimenti che continuano a riguardare il caso di Garlasco. Il punto centrale del racconto riguarda una presenza osservata nei pressi dell’abitazione di via Pascoli in una fascia oraria ritenuta rilevante per la ricostruzione dei fatti.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “L’ho visto la mattina del delitto”. Garlasco, il super testimone svela tutto: chi c’era fuori casa Poggi “L’ho visto la mattina del delitto”. Garlasco, a Mattino 5 il testimone svela chi c’era fuori casa PoggiUn dettaglio rimasto per anni ai margini torna oggi a far discutere e riaccende i riflettori su uno dei casi più controversi della cronaca italiana. Garlasco, testimone: "La mattina del delitto ho visto la madre delle gemelle Cappa vicino a casa Poggi, Stasi non l'ha visto nessuno"La testimone, rimasta anonima, aggiunge inoltre che quel giorno “nessuno ha visto Alberto Stasi”, ritenuto “per tutti a Garlasco” “innocente” La... Delitto Garlasco, i dubbi sulla testimonianza di Marco Muschitta - Storie italiane 03/12/2025