Lavezzi ha parlato apertamente delle sue esperienze con la depressione, raccontando di aver tentato di farsi del male durante quel periodo difficile. Ha spiegato di aver passato del tempo in clinica e di sentirsi ora in miglioramento, anche se il suo percorso di recupero non è ancora concluso. In un’intervista al Corriere della Sera, ha ricordato il suo affetto per Napoli, definendolo il luogo che ha amato di più.

Anche alla fine dei tunnel più bui, quelli che sembrano non finire mai, una luce c'è. Bisogna "solo" non fermarsi e continuare a camminare. È quello che ha fatto Ezequiel Lavezzi: nella galleria della depressione non ha avanzato a tentoni, ma ha scelto di chiedere aiuto. È stato ricoverato e ha affrontato il percorso mano nella mano con i suoi cari. "Grazie al sostegno di mia moglie e della mia famiglia mi sono affidato a degli psicologi e ad altri specialisti di una clinica", ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera. "Il mio percorso non è finito. A chi soffre così dico: chiedete aiuto". Dalla fine del 2023, per l’ex Napoli, era buio pesto: "Ho conosciuto l’oscurità.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lavezzi: "Ho conosciuto il buio della depressione, mi facevo del male. Napoli? Il posto che ho amato di più"

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Lavezzi si racconta: Ho conosciuto l'oscurità, mi sono fatto del male. Nel mio quartiere si girava armati, il calcio non mi manca; Lavezzi si racconta: Ho conosciuto il buio della depressione. Napoli il posto che ho amato di più; Lavezzi: Come Napoli niente, 50 tifosi sotto casa ogni mattina! Ho conosciuto l’oscurità, mi facevo del male ma mio figlio m'ha salvato; Lavezzi: Il pallone mi ha salvato, ma oggi non è più importante.

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