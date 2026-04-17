Anpi Bergamo | record di iscritti e nuova sezione a Stezzano

L'Associazione nazionale partigiani bergamasca ha registrato un aumento significativo degli iscritti negli ultimi dieci anni, arrivando a quasi raddoppiare il numero di membri. Di recente è stata inaugurata anche una nuova sezione a Stezzano, confermando la crescita dell'organizzazione nella provincia. Questi dati indicano una presenza più ampia e una maggiore partecipazione tra le persone interessate alla memoria storica e alle attività dell’associazione.

L’ASSOCIAZIONE. Iscritti quasi raddoppiati in dieci anni: cresce l’Associazione nazionale partigiani bergamasca. L’Anpi provinciale di Bergamo si avvicina al 25 aprile con numeri in forte crescita: in dieci anni gli iscritti sono passati da 1.780 a 3.210, segnando un record storico per l’associazione dei partigiani. Un dato che si accompagna anche a un aumento delle sezioni locali, oggi 29 rispetto alle 23 del 2016. L’ultima è stata inaugurata a Stezzano. Secondo il presidente provinciale Mauro Magistrati, oltre alla crescita numerica emerge anche un cambiamento nella composizione: aumentano le donne e si abbassa l’età media. «Siamo una comunità viva e plurale, non solo legata alla memoria, ma attiva nel presente», sottolinea.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Anpi Bergamo: record di iscritti e nuova sezione a Stezzano Notizie correlate Anpi: Record di iscritti e una nuova sezione a Stezzano per il 25 aprileL’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani) provinciale di Bergamo si avvicina al 25 aprile con due segnali significativi: il record storico di... Nasce ad Ariano la nuova Sezione ANPI: memoria, resistenza e difesa della CostituzioneCosì dal documento politico: “La nuova Sezione nasce in un periodo storico di allarme democratico, nazionale e mondiale. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Anpi Bergamo: record di iscritti e nuova sezione a Stezzano; Anpi: record di iscritti e una nuova sezione a Stezzano per il 25 aprile. Anpi Bergamo: record di iscritti e nuova sezione a StezzanoL’Anpi provinciale di Bergamo si avvicina al 25 aprile con numeri in forte crescita: in dieci anni gli iscritti sono passati da 1.780 a 3.210, segnando un record storico per l’associazione dei ... ecodibergamo.it Anpi: Record di iscritti e una nuova sezione a Stezzano per il 25 aprileQuasi raddoppiati i tesserati in dieci anni. Crescono giovani e donne. Domenica 26 aprile l’inaugurazione della Sezione Carolina Pesenti ... bergamonews.it Le buone notizie in edicola oggi su L'Eco di Bergamo parlano di Resistenza, 25 Aprile e partecipazione giovanile raccontando alcune delle iniziative in corso promosse da diverse realtà del territorio. Buona lettura! Comune di Bergamo ANPI Comitato Provinci - facebook.com facebook