Aia Benevento visita in sezione di Marcello Ambrosino | incontro di alta formazione per gli arbitri sanniti

Ieri sera, nella Sezione AIA di Benevento, si è svolta una riunione con la visita di Marcello Ambrosino, un dirigente di rilievo nel mondo arbitrale. L'incontro ha visto la partecipazione di arbitri sanniti, che hanno potuto confrontarsi e approfondire temi di alta formazione. L'evento ha rappresentato un momento di aggiornamento e confronto tra gli ufficiali di gara locali.

Tempo di lettura: 3 minuti Ieri sera, presso la Sezione AIA di Benevento, si è svolta una riunione tecnica focalizzata sull’analisi di una serie di video selezionati dal componente della Commissione Osservatori Nazionale (CON) Professionisti dell’AIA, Marcello Ambrosino, avvocato, il quale nella sua carriera arbitrale è stato arbitro in Serie C (oltre cento gare dirette) e assistente della CAN A-B, ruolo nel quale è stato poi promosso a Internazionale. Marcello Ambrosino, in oltre un’ora di relazione appassionata, ha tenuto a sottolineare che “l’arbitraggio è fatto decisioni, e quando si pensa troppo si finisce per sbagliare; una statistica dice che la decisione dell’arbitro arriva mediamente tra 0,70 e 1,20 secondi dalla rilevazione di un episodio durante la gara e, quindi, per decidere per il meglio bisogna aver preparato l’evento”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

