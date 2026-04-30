Juve Verona non si correranno rischi per Yildiz e Thuram | su Vlahovic invece filtra questo Le news dalla Continassa

Nella partita tra Juventus e Verona, non ci saranno rischi per Yildiz e Thuram in vista della loro partecipazione. Tuttavia, per quanto riguarda Vlahovic, si conosce che ci sono alcuni dubbi sulla sua presenza o sul suo utilizzo. La situazione è stata aggiornata tramite fonti interne alla squadra, che hanno fornito dettagli sulle scelte tecniche e sui possibili impieghi dei giocatori.

di Angelo Ciarletta Juve Verona, non si correranno rischi sull’impiego di Yildiz e di Thuram: su Vlahovic invece filtra questo. Vediamo le ultime dalla Continassa. La Juve si prepara ad affrontare l’ultimo rettilineo del campionato con una parola d’ordine chiara: gestione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Luciano Spalletti ha predicato calma e lucidità all’interno del centro sportivo di Vinovo. L’obiettivo della qualificazione in Champions League è ormai visibile, ma il tecnico vuole evitare passi falsi dettati dalla smania di chiudere i conti. La priorità è razionalizzare rischi e consumi fisici, a partire dalla sfida di domenica contro il Verona.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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