Juve Galatasaray | Bremer e Yildiz saranno della partita? Cosa filtra dalla Continassa

L’infortunio di Bremer e Yildiz ha causato preoccupazione tra i tifosi della Juventus, poiché entrambi sono in dubbio per la prossima partita di Champions League. La squadra lavora intensamente in allenamento per recuperarli in tempo, ma ancora non ci sono garanzie sulla loro presenza in campo. La sfida contro il Galatasaray si avvicina rapidamente, e lo staff tecnico monitora attentamente la condizione di entrambi i giocatori.

a due giorni dalla sfida di Champions League. L'ansia e l'attesa avvolgono la Continassa in vista del ritorno dei playoff di Champions League. Ad oggi, la presenza di Kenan Yildiz e Gleison Bremer per la sfida decisiva contro il Galatasaray resta fortemente in bilico. I due pilastri, pilastri della formazione di Luciano Spalletti, rappresentano le principali preoccupazioni mediche dopo le scorie fisiche rimediate nella sfortunata gara d'andata. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il difensore brasiliano sta gestendo un' infiammazione al flessore: ieri ha svolto una seduta di allenamento differenziato, una scelta precauzionale volta a non sovraccaricare il muscolo e permettergli di tentare il recupero in extremis.

Bremer a riposo contro il Cagliari? Cosa filtra dalla Continassa, decisione presa sul difensore della JuveSecondo le ultime indiscrezioni dalla Continassa, la Juventus potrebbe decidere di far riposare Bremer nella sfida contro il Cagliari.

Bremer titolare in Juve Roma? Cosa filtra dalla Continassa sul possibile impiego del brasiliano dal 1?Sul fronte Juventus, cresce l’attesa per la possibile titolarità di Bremer nella sfida contro la Roma all’Allianz Stadium.

