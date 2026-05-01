Yildiz Juve parla Causio | Con Spalletti potrà avvicinarsi a Kvara e Olise! Zhegrova? Non è un giocatore su cui punterei in futuro

L'ex calciatore e commentatore ha espresso opinioni sulla rosa della squadra, affermando che con l’arrivo di Spalletti il giocatore potrebbe migliorare la sua posizione rispetto a compagni come Kvara e Olise. Ha inoltre commentato negativamente sulle prospettive future di Zhegrova, dichiarando di non considerarlo un investimento valido. Le sue parole sono state pronunciate in un’intervista incentrata sui cambiamenti e sulle potenzialità della formazione.

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