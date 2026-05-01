Causio convinto | Yildiz può diventare come Kvara e Olise Ma quell’altro juventino è da vendere

Un ex calciatore ha espresso fiducia nelle potenzialità di un giovane talento, affermando che potrebbe raggiungere i livelli di alcuni giocatori già affermati. Tuttavia, ha anche commentato negativamente su un altro calciatore della stessa squadra, definendolo da vendere. Le sue parole sono state pubblicate in un articolo di approfondimento sportivo, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui contesti specifici.

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