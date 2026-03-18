Juventus il futuro passa da Yildiz il futuro con Spalletti | Tribuna Juve – VIDEO con Paolo Rossi e Camillo Demichelis
Nell’ultima puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi e Camillo Demichelis hanno discusso delle prossime mosse della Juventus, concentrandosi sul ruolo di Yildiz e sulla possibile guida tecnica di Spalletti. Il dibattito ha analizzato le implicazioni di questi cambiamenti per la squadra, senza entrare in dettagli legali o controversi. La puntata si è focalizzata sulle scelte future e sui nomi che potrebbero influenzare il percorso della società.
Juventus, dal futuro con Yildiz a quello con Spalletti: questi i temi trattati nell’ultima puntata di Tribuna Juve con Paolo Rossi e Camillo Demichelis. La Juve progetta il domani partendo dai suoi pilastri più giovani e non solo. Durante l’ultima puntata del podcast Tribuna Juve, trasmesso sul canale YouTube di , Paolo Rossi e il suo ospite Camillo Demichelis hanno analizzato il momento del club torinese. GUARDA QUI LA PUNTATA IN VIDEO Il dibattito si è concentrato su Kenan Yildiz, considerato l’elemento imprescindibile attorno a cui costruire il nuovo ciclo bianconero. Il futuro della squadra passa inevitabilmente dal talento del numero dieci, la cui crescita costante rappresenta una garanzia per la dirigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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