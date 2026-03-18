Juventus il futuro passa da Yildiz il futuro con Spalletti | Tribuna Juve – VIDEO con Paolo Rossi e Camillo Demichelis

Nell’ultima puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi e Camillo Demichelis hanno discusso delle prossime mosse della Juventus, concentrandosi sul ruolo di Yildiz e sulla possibile guida tecnica di Spalletti. Il dibattito ha analizzato le implicazioni di questi cambiamenti per la squadra, senza entrare in dettagli legali o controversi. La puntata si è focalizzata sulle scelte future e sui nomi che potrebbero influenzare il percorso della società.