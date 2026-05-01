Durante l’ultima puntata di Volley Night, il programma su YouTube di OA Sport, è intervenuta Yasmina Akrari. La giocatrice ha commentato il fatto di non essere stata convocata in Nazionale, affermando che l’allenatore non sbaglia molto in questa scelta. Inoltre, ha parlato della sua soddisfazione per la nuova destinazione professionale.

Yasmina Akrari è stata l’ospite dell’ultima puntata di Volley Night, programma in onda sul canale Youtube di OA Sport. La centrale di Pinerolo ha parlato della stagione sfortunata con la formazione piemontese, del suo rapporto con la nazionale e del proprio futuro, quello più vicino e quello più lontano. Nelle scorse ore sono state ufficializzate le convocazioni del CT Velasco e Akrari non farà parte del gruppo dopo aver vinto l’oro mondiale in Thailandia un anno fa. Le spiegazioni, secondo il centrale di Pinerolo, non sono obbligatorie: “ Penso che in Nazionale non siano dovute. Nel club è diverso. Nel mio caso il discorso è diverso. Non sono stata convocata, ma non è come se non venisse convocata una titolare come era successo con Bosetti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Yasmina Akrari: “Non convocata in Nazionale? Velasco non sbaglia molto… Felice della mia nuova destinazione”

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