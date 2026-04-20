Nell'ultima puntata di OA Focus, il programma dedicato alla pallavolo, è intervenuta Gaia Giovannini. La giocatrice ha dichiarato di non essere stata convocata in nazionale prima dell'arrivo di Velasco e ha espresso orgoglio per il percorso fatto con la squadra di Vallefoglia. La puntata è disponibile sul canale YouTube di OA Sport.

Gaia Giovannini è stata l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus – speciale pallavolo, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La schiacciatrice di Vallefoglia e della nazionale, reduce da una clamorosa serie di successi con le due casacche, ha raccontato tutte le sue sensazioni, iniziando ovviamente dalla maglia azzurra. Una maglia azzurra che l’ha vista trionfare alle Olimpiadi di Parigi 2024 e nei Mondiali in Thailandia nel 2025: “ Dopo tutti i risultati ottenuti negli ultimi anni ci si aspetta sempre di più da questa Nazionale. Penso che sia ovvio, ma non è semplice, dietro c’è sempre un lavoro enorme del gruppo. Un gruppo del quale sono onorata di fare parte”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gaia Giovannini: “Nessuno mi aveva convocata in Nazionale prima di Velasco. Orgogliosa del cammino di Vallefoglia”

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