Xylella fondi regionali | il Comune affida interventi alla Bms e concede i terreni

La Giunta comunale di Brindisi ha approvato interventi per contrastare la diffusione della Xylella fastidiosa, utilizzando un finanziamento regionale di 78. Il Comune ha anche concesso alcuni terreni alla ditta incaricata di eseguire i lavori. Questi interventi sono stati stabiliti per contenere l’infezione e sono stati affidati alla società Bms. La delibera riguarda azioni specifiche per la gestione dell’emergenza fitosanitaria.

BRINDISI - La Giunta comunale di Brindisi ha dato il via libera a una serie di interventi per il contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa, prendendo atto di un finanziamento regionale pari a 78.992,95 euro destinato alle misure fitosanitarie.Le risorse saranno impiegate per agire sullo.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Interventi anti-Xylella, in Puglia cambia il calendario: ecco le nuove date per pulire i terreniLa Regione Puglia ha disposto un aggiornamento ufficiale del calendario per le lavorazioni obbligatorie dei terreni, pilastro della strategia di... Emergenza Xylella sul Gargano: la Regione si affida alla ricercatrice spagnola Blanca B. LandaLa Xylella fastidiosa minaccia la Puglia e avanza sul Gargano, dove è stata riscontrata la presenza di altri 177 alberi infetti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Xylella, fondi regionali: il Comune affida interventi alla Bms e concede i terreni; Misure anti-Xylella in provincia di Bari: interventi su 206 strade; Xylella, prorogati i termini per i lavori obbligatori. L'assessore Paolicelli: Ora tutti collaborino; Xylella, accolto l’appello di Confagricoltura Puglia: slitta il termine delle lavorazioni. Xylella, accolto l’appello di Confagricoltura Puglia: slitta il termine delle lavorazioniConfagricoltura Puglia accoglie con soddisfazione la decisione della Regione Puglia di prorogare al 15 maggio 2026 il termine per le lavorazioni obbligatorie ... corrieresalentino.it Xylella, Scatigna: Bene i fondi, ma senza coordinamento restano inefficaciIl consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Scatigna, chiede all’assessore all’Agricoltura, Francesco Paolicelli, di dar seguito a quanto promesso a Bari durante una manifestazione di ... leccesette.it In questo video riviviamo insieme una giornata speciale in cui abbiamo accolto i ragazzi dell’ @i.c.rinadurante per parlare di Xylella, ambiente e futuro - facebook.com facebook