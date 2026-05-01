Durante l’evento WrestleMania 42, Triple H ha ringraziato pubblicamente CM Punk per aver attirato un’ampia affluenza di pubblico. I due avevano già un passato nel mondo del wrestling, con Punk che aveva lasciato la WWE in passato. La presenza di Punk all’evento ha riscosso molta attenzione tra i fan e i media, contribuendo a un grande afflusso di spettatori.

CM Punk e Triple H hanno una lunga storia alle spalle. All’inizio Punk lasciò la WWE con un senso di amarezza e arroganza, e nel 2011 tenne l’ormai leggendaria “ Pipebomb ”, durante la quale ruppe la quarta parete e si sedette incrociando le gambe, diventata poi una posa classica del wrestler di Chicago. È risaputo da tempo che lui e Triple H non andassero d’accordo e avessero avuto numerosi scontri. Punk avrebbe poi lasciato la WWE nel 2014, e le cose avrebbero subito una svolta di 180 gradi quando sarebbe tornato nella federazione con sede a Stamford come un uomo quasi completamente trasformato. L’arroganza e l’atteggiamento dei suoi primi anni si erano notevolmente attenuati, e sembravano quasi scomparsi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Triple H ringrazia CM Punk per l’affluenza a WrestleMania 42

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