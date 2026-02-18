WWE | Secondo CM Punk il main event di WrestleMania 42 sarà spettacolare

CM Punk ha annunciato che il main event di WrestleMania 42 sarà memorabile. La causa di questa previsione è la certezza dello scontro tra lui e Roman Reigns, vincitore del Royal Rumble 2026, per il titolo mondiale. Punk ha aggiunto che l’incontro promette emozioni forti e un grande spettacolo sul ring. I fan attendono con entusiasmo questa sfida, mentre le voci continuano a circolare sulla possibile esclusione di altri match dalla card. La data dell’evento si avvicina e l’attesa cresce.

Sebbene l' intera card di WrestleMania 42 sia apparentemente incerta, l'unico match che sembra ormai definitivo è lo scontro tra CM Punk e il vincitore del Royal Rumble 2026, Roman Reigns, per il World Heavyweight Championship. C'è sempre stata eccitazione quando si tratta di un incontro singolo tra Punk e Reigns, ma l'interesse dei fan è aumentato notevolmente dopo il segmento promozionale che entrambi hanno condiviso a " WWE Raw " all'inizio di questo mese. Pertanto, con l'attesa alle stelle, a Punk è stato recentemente chiesto durante un'intervista con "Sports Illustrated" se sta affrontando il suo incontro con Reigns in modo diverso, dato che si tratta dell'evento principale di WrestleMania, o se lo affronta con la stessa mentalità di sempre.