WWE | Perchè Royce Keys ha visitato il quartier generale WWE dopo il suo debutto

Royce Keys ha fatto visita al quartier generale della WWE pochi giorni dopo il suo debutto al Royal Rumble. I fan erano curiosi di sapere cosa ci fosse in programma per lui, e ora si capisce che la WWE sta preparando qualcosa di importante. La sua visita lascia intendere che l’azienda ha grandi piani per il giovane wrestler.

I fan della WWE attendevano con ansia notizie sul futuro di Royce Keys dopo il suo epico debutto al Royal Rumble, e ora sappiamo che la WWE sta piantando i semi per qualcosa di più grande. Secondo Fightful Select, Royce Keys si trovava di recente al quartier generale della WWE per girare un episodio di "What's Your Story?" insieme a Stephanie McMahon. Questo dettaglio aiuta a chiarire le speculazioni sul motivo per cui l'ex star della AEW è stato avvistato a Stamford questa settimana, dopo aver pubblicato una foto della sua visita al quartier generale della WWE a Stamford, nel Connecticut, il 10 febbraio.

