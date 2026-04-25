Dopo WrestleMania, la WWE ha annunciato licenziamenti che coinvolgono diversi wrestler, tra cui Aleister Black, Zelina, Kairi Sane, Escobar e i MCMG. La notizia è stata confermata attraverso comunicati ufficiali, senza dettagli sui motivi specifici di questi tagli. La decisione ha interessato un numero consistente di atleti, segnando una fase di ridimensionamento del roster dopo l’evento.

Purtroppo nel post WrestleMania non ci sono solo debutti, call-up e sorprese, ma anche la scure del taglio costi e dei licenziamenti che si abbatte sul vasto roster della WWE. A partire dalla serata italiana vi abbiamo raccontato dei primi licenziamenti: i Wyatt Sicks al completo, Alba Fyre, Zoey Starks e Andre Chase e Dante Chen di NXT. Proprio mentre sta andando in onda SmackDown stanno arrivando notizie su altri licenziamenti e non mancano i nomi pesanti. Per tanti non è la prima volta. La lista dei licenziamenti purtroppo si allunga ora dopo ora e gli ultimi nomi emersi sono quelli di Aleister Black e Zelina Vega, Kairi Sane, Santos Escobar, Apollo Crews, i Motor City Machine Guns e ad NXTEvolve licenziati Tyra Mae Steele, Luca Crusifino e altri nomi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: WWE: Continuano i licenziamenti, salutano Aleister Black e Zelina, Kairi Sane, Escobar, I MCMG e altri; WWE: Licenziati anche Santos Escobar, Kairi Sane e non solo; Aleister Black e Zelina Vega sono stati licenziati dalla WWE.

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