WWE | Licenziati anche Rowan e Dexter Lumis addio a tutti i Wyatt Sicks

Nella giornata di oggi, la WWE ha licenziato tutti i membri della stable dei Wyatt Sicks, tra cui Rowan e Dexter Lumis. La notizia è stata riportata da Fightful Select e PWInsider, confermando le voci circolate nelle ultime ore. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa finora, mentre i wrestler coinvolti non hanno ancora commentato la situazione. La decisione ha colpito l’intero gruppo, che aveva partecipato a diversi eventi e storyline all’interno della federazione.

Fightful Select e PWInsider confermano quello che era nell’aria da qualche ora: tutti i componenti della stable dei Wyatt Sicks sono stati licenziati nella giornata di oggi dalla WWE. Con i nomi di Dexter Lumis e Rowan si completa, infatti, un quadro che sembrava ormai chiaro. Rowan is believed to be among the WWE departures, Fightful Select is told. pic.twitter.comHZLSTCbuku — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) April 24, 2026 Nell’ambito dei tagli di questo post WrestleMania 42 erano stati già rivelati i nomi di Nikki Cross, Joe Gacy e Bo Dallas, sembrava quindi questione di tempo prima che arrivasse la conferma dell’addio anche di Lumis e Rowan.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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